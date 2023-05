Napoli, bomba dell’ultim’ora: “Spalletti pronto alle dimissioni”. Nomi “forti” tra i sostituti

StrettoWeb

A Napoli non ci si annoia mai. All’ubriacatura Scudetto, con una festa meritata e che andrà avanti ancora, si sovrappongono le voci sul futuro tecnico. Ci sono i corteggiamenti inglesi per Kim e Osimhen, quelli bianconeri per il ds Giuntoli, e poi c’è Spalletti. Eroe e condottiero di un’annata splendida, perfetto “incastro” di situazioni che ha saputo gestire alla grande. Ma ora rimarrà? Le notizie bomba di questa mattina parlano addirittura di dimissioni. Le riportano alcuni grandi media nazionali, tra cui il Corriere dello Sport e Repubblica.

Vi sarebbero dei dissidi tra il tecnico toscano e il patron De Laurentiis. Un gelo che si sarebbe “smascherato” con l’assenza dell’allenatore ieri alla conferenza stampa sull’annuncio della sede per il prossimo ritiro estivo. Secondo quanto riportano i quotidiani, tra i motivi ci sarebbe la mancata chiamata del Presidente al trainer dopo il pari Scudetto di Udine e la vicenda sul rinnovo automatico pervenuta via Pec (contratto prolungato di un anno ma non comunicato di persona).

I possibili sostituti di Spalletti al Napoli

E allora all’ombra ci sarebbero le dimissioni, secondo il Corriere, nonostante un altro anno di contratto. E il quotidiano romano fa già i nomi – alcuni “forti” – per i possibili sostituti: da Conte all’ex De Zerbi passando per Gasperini e Italiano. Repubblica, invece, fa addirittura il nome di Rafa Benitez.