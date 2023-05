Napoli, de Magistris: “è lo scudetto del riscatto morale e culturale”

StrettoWeb

“Essere napoletani è meraviglioso. Oggi siamo campioni d’Italia dopo 33 anni, quando avevo 22 anni e mi ero appena laureato. Un successo stupendo di squadra, meritato, senza mai mollare. Sono felice che questa vittoria segua lo scudetto del riscatto morale e culturale che Napoli con amore e tenacia, quando nessuno ci credeva, senza mai mollare e contro il sistema, si è conquistato in questi ultimi dieci anni“.

E’ quanto dichiarato dall’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, presente a Bruxelles per un’iniziativa al Parlamento europeo dove ha seguito la gara in serata con il Napoli club Bruxelles. “Napoli poi va amata sempre, anche nelle cose che non ci piacciono, con passione e pazienza – ha aggiunto -. Non va giudicata, va curata e valorizzata. Noi napoletani abbiamo i nostri difetti, ma abbiamo tanta sete di giustizia e per il calcio e la città siamo tutti uniti. Il segreto è quello di essere napoletani. E città prima e squadra poi hanno vinto con il popolo e per il popolo. Forza Napoli sempre!“.