Mosca sotto attacco: colpiti edifici nella capitale russa | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il regime di Kiev ha effettuato un attacco terroristico con droni su punti diversi della città di Mosca“. Lo afferma il Ministero della Difesa russo in una nota. Secondo il ministero sono stati utilizzati 8 droni, alcuni dei quali abbattuti.

La capitale russa è stata attaccata da droni ucraini questa mattina all’alba. “Stamattina, all’alba, un attacco di droni ha causato lievi danni a diversi edifici. Tutti i servizi di emergenza della città sono sul posto (…) Finora nessuno è rimasto gravemente ferito“, ha detto il sindaco Sergei Sobyanin.

All’attacco mattutino hanno preso parte dai 20 ai 30 droni kamikaze. Circa la metà sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea nei dintorni della capitale, 3 si sono schiantati contro case. Alcuni sono rimasti impigliati su alberi e cavi mentre volavano a bassissima quota. I droni sono stati distrutti dai sistemi di difesa Pantsir.

I droni hanno colpito alcuni edifici di Mosca , causando danni “minori” e nessun ferito grave. Lo ha reso noto su Telegram il sindacoSobyanin. I servizi d’emergenza hanno riferito all’agenzia Ria Novosti che sono stati colpiti due edifici residenziali: uno sulla Via Profsoyuznaya, nel sud-ovest di Mosca, e uno, di 24 piani, sulla Via Atlasova, nel sobborgo di Nuova Mosca, a sud della capitale.

Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha detto che i droni sono stati abbattuti e ha invitato la popolazione a mantenere la calma. Dopo l’attacco due persone hanno fatto ricorso a cure mediche. Per nessuno si reso necessario il ricovero in ospedale, come ha riferito Sobyanin. “Secondo i servizi sanitari, al momento nessuno dei residenti delle case danneggiate dai droni è gravemente ferito. Due persone hanno cercato aiuto medico, ma nessuno ha avuto bisogno di ricovero in ospedale“.

Mosca attaccati dai droni

"Attacco terroristico con droni su punti diversi della città di Mosca"

Mosca sotto attacco

Foto



/