È morto l’attore Helmut Berger, compagno di Luchino Visconti

E’ morto improvvisamente nella notte l’attore austriaco Helmut Berger, a Salisburgo. Come scriva la stampa tedesca, fra cui il Tageschau, Berger è morto alla vigilia del suo 79° compleanno, alle 4 del mattino, in modo “inaspettato“. L’attore fu scoperto da Luchino Visconti, e poi ne diventò compagno di vita.

Berger recitò anche con attori come Romy Schneider, Elisabeth Taylor, Henry Fonda e Burt Lancaster. Noto per i ruoli in diversi film di Visconti, è stata una delle grandi star del cinema europeo degli anni ’60 e ’70: tra le sue pellicole più famose, “La caduta degli dei“, “Ludwig” e “Gruppo di famiglia in un interno“.