Minasi all’inaugurazione della Biblioteca ‘Carmelo Tripodi’ di San Luca: “speranza di nuova crescita”

“Quanti sorrisi e belle emozioni oggi a San Luca, alla cerimonia di intitolazione della biblioteca della scuola al Brigadiere Carmelo Tripodi! Lo dichiara l’On. Tilde Minasi. “Con il sottosegretario Wanda Ferro e l’onorevole Francesco Cannizzaro abbiamo avuto l’onore di rappresentare e portare lo Stato nel paesino aspromontano purtroppo troppo spesso balzato agli onori delle cronache per le tristi vicende che tutti conosciamo e che finalmente si sta pian piano riscattando, anche attraverso iniziative come questa, che coinvolge direttamente i bambini, vera speranza per una crescita diversa del territorio”.

“Emozionante ricordare il brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare, giovane vittima della ‘ndrangheta, che rappresenta un esempio di coraggio e dedizione per le nuove generazioni e il cui nome appunto rimarrà impresso su un luogo simbolo come la biblioteca. Ho voluto mandare un saluto affettuoso anche ai suoi familiari e all’intera Arma dei Carabinieri per ogni azione che ogni giorno mette in campo a tutela delle nostre comunità. Grazie inoltre anche al prefetto – conclude l’Onorevole – e a ogni presidio di legalitá sul territorio e complimenti a tutti coloro che hanno promosso e realizzato questa iniziativa, “perché un bambino che legge sarà domani un adulto che pensa”.