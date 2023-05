Minacce al Sindaco di Paola nel cosentino, l’Amministrazione: “andare avanti senza indugi”

StrettoWeb

Non hanno funzionato le minacce ricevute venerdì scorso e non funzioneranno nemmeno gli atti vandalici ai danni della sua vettura, a fermare il sindaco di Paola, in provincia di Cosenza, Giovanni Politano. Il Primo Cittadino è stato raggiunto la scorsa settimana da un bigliettino, scritto a mano e lasciato all’ingresso del municipio, con frasi minatorie. Una “scherzo di cattivo gusto” lo definirebbe qualcuno, a cui il Sindaco non ha dato tanto peso.

Ma lo scherzetto si è ben presto rivelato una minaccia reale: lunedì infatti, Politano ha notato degli sfregi sul telaio della sua vettura. Ed è lì che ha detto basta. Deciso, ha denunciato i fatti che lo vedono protagonista, proprio nella Giornata della Legalità del 23 maggio e riprendendo le parole di Borsellino: “andiamo avanti con coraggio e legalità” ha riportato sui social. Gli atti intimidatori non sono di certo passati inosservati e in tanti hanno espresso solidarietà al Sindaco della Città di San Francesco.

La nota solidale della Giunta Comunale

“Giunga al sindaco della città di Paola, Giovanni Politano, la nostra ferma ed incondizionata solidarietà e la più sincera vicinanza per le vili minacce ricevute. Simili atti altro non sono che intimidazioni da condannare, consumati ai danni di un alto rappresentante delle istituzioni, al quale ci stringiamo a tutela della democrazia e della legalità”. I consiglieri comunali di maggioranza, la giunta, il vicesindaco Maria Pia Serranò, il Presidente del Consiglio Comunale, Mattia Marzullo nella speranza che gli inquirenti possano individuare al più presto i responsabili, sottolineano: “Sono gesti sconcertanti, ma andiamo avanti senza indugi. Siamo sicuri che Giovanni Politano non si farà condizionare e continuerà a lavorare, insieme alla sua squadra per il bene dei paolani, come ha finora fatto, amministrando con serietà, impegno e trasparenza. Siamo tutti con lui”.

BM&Associati: “spregevoli azioni che non scalfiranno la sua determinazione”

“La società di comunicazione integrata BM&Associati srls che da tempo collabora, con entusiasmo, alla gestione della comunicazione istituzionale dell’amministrazione comunale di Paola e del Sindaco Giovanni Politano, esprime la massima solidarietà per il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni del primo cittadino. Il sindaco Politano ha sempre improntato il proprio operato amministrativo all’insegna dell’umiltà e della prossimità con l’intera comunità che rappresenta, e siamo certi che tali spregevoli azioni non scalfiranno il sentimento di determinazione che contraddistingue la sua figura istituzionale” si legge nella nota.