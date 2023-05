StrettoWeb

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio a Milazzo dove due motorini si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto tre giovani sono rimasti feriti, uno di loro sarebbe ricoverato al Policlinico di Messina.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Foto di repertorio