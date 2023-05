Milazzo: aggiudicata la gara per la gestione dei parcheggi a pagamento

StrettoWeb

Sarà la SIS (Segnaletica Industriale Stradale) di Perugia la ditta che dovrà occuparsi della gestione della sosta a pagamento nella città di Milazzo per il prossimo triennio. Sua la migliore offerta tra le sei aziende che hanno partecipato al bando pubblicato dal Comune. L’aggiudicazione è avvenuta a seguito di valutazione dell’offerta tecnica ed economica, in virtù di un rialzo pari al 167% sul canone fissato su basi annua pari ad euro 84.744.

Le altre ditte partecipanti erano l’Ati Tmp srl-compark srl, l’Ecoparking srl, la Telereading srl, il RTI Elicar Parking e la società TC Italia servizi che sino ad ora ha gestito le “strisce blu”. Adesso dopo la verifica della documentazione si procederà alla firma del contratto. La ditta vincitrice dell’appalto dovrà fornire al Comune i seguenti servizi: realizzazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale; l’emissione e gestione dei titoli di pagamento della sosta degli abbonamenti e dei permessi in abbonamento per i residenti; l’attività di controllo della sosta (nonché di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta), effettuata tramite ausiliari del traffico; l’attività di prelievo degli incassi delle vigenti tariffe , nonché il versamento dei canoni concessori dovuti al Comune ; l’attività di Sportello al Cittadino (Sportello Smart Mobility, la fornitura ed installazione di 42 parcometri e la manutenzione ordinaria a straordinaria della segnaletica stradale, dei parcometri e dell’intero complesso tecnologico fino alla conclusione del contratto di concessione.

I parcheggi a pagamento saranno installati principalmente nel centro cittadino, nella zona del porto e nella riviera di Ponente. Gli stalli saranno 987, dei quali 798 a tariffa ordinaria e 189 a tariffa stagionale nella fascia costiera di Ponente. Di contro 935 saranno gli stalli liberi (723 in centro e 223 sempre a Ponente regolamentata da disco orario eccetto residenti autorizzati). Diverse le novità che caratterizzeranno il servizio della sosta a pagamento, sia per quel che riguarda la tariffazione che l’individuazione delle aree cittadine dove sono presenti gli stalli blu. Innanzitutto la suddivisione delle zone. Saranno quattro prevedendo cinque settori. Il primo “centro urbano”, avrà due settori A e B, con previsione della sosta a pagamento dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20,30 tutti i giorni, compreso quindi domenica e festività infrasettimanali.

Il costo del ticket orario sarà diverso. Nelle aree più vicine al centro, indicate come zona A (piano Baele, Cumbo Borgia, via Calì, Cassisi, Cavour, Chinigò, piazza Caio Duilio, marina Garibaldi sino a Santa Maria Maggiore, via Impallomeni, via Manzoni, piazza Mazzini, via dei Mille, via Regis, piazza della Repubblica, via Luigi Rizzo e via Umberto I) si pagherà un euro l’ora. Nelle zone B (via Siro Brigiano, via San Giovanni, via La Rosa, via Madonna del Lume, via Ten. Minniti e via Giorgio Rizzo) il biglietto sarà ridotto e costerà 80 centesimi/ora. Sempre il centro cittadino, individuato con la lettera C sarà a pagamento (costo un euro) dalle 20,30 alle 24, tutti i giorni, compresi i festivi, ma solo nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre.

Il settore D invece riguarda la zona balneare (via Marinaio d’Italia, San Papino, Grotta Polifemo sino alla Tonnara, per un totale di 171 posti). Qui la tariffa applicata, esclusivamente nella stagione estiva dal 15 giugno al 15 settembre, tutti i giorni della settimana, sarà di 3 euro l’ora (ticket non frazionabile) per la mezza giornata e di 5 euro l’ora per l’intera giornata. Infine la tariffa agevolata che rappresenta una novità ed è prevista all’interno di piazza 25 Aprile dove saranno disponibili 170 stalli. Qui il costo orario del biglietto è di 60 centesimi. In tutte le zone sono previste anche forme di abbonamento.