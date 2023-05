StrettoWeb

Un nuovo allarme per migranti in difficoltà in mare è stato lanciato da Alarm Phone. Si tratta di un barchino con 36 persona a bordo in pericolo in zona Sar maltese. “Una nave mercantile si trovava sulla scena, ma è ripartita. Ancora una volta un esempio della politica di non assistenza delle autorità maltesi“, si legge su Twitter.