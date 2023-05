Migranti sbarcati a Lampedusa soccorsi dal veliero Nadir, anche 3 bambini

StrettoWeb

Sono 22 i migranti sbarcati nella notte a Lampedusa, dopo essere stati salvati dall’equipaggio del veliero Nadir dell’ong tedesca Resqship. Viaggiavano su un barchino intercettato nel tratto di mare tra la più grande delle Pelagie e la Tunisia.

I soccorritori, dopo l’SOS lanciato da un peschereccio, hanno raggiunto l’imbarcazione e portato in salvo i migranti. Il barcone era in balia del vento e delle onde. Tra loro anche 2 donne, tre bimbi piccoli e 12 minori non accompagnati. Arrivano da Mali, Guinea e Sud Sudan. Ai soccorritori hanno detto di essere partiti da Sfax.