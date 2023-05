Dramma migranti a Lampedusa: si cerca corpo in mare e al cimitero non basta lo spazio

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sono ancora in corso le ricerche dell’immigrato disperso da ieri sera, forse affogato, in area Sar Maltese. E’ accaduto a circa 42 miglia dalla costa di Lampedusa. Intanto, alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, si cerca di fare spazio: nello stanzino di pochi metri ci sono otto bare in attesa di trasferimento. Ora che le condizioni del mare sono migliorare, nelle prossime ore potrebbero essere recuperati altri corpi di migranti dispersi nei due naufragi del 24 aprile Si stima vi siano circa 17 persone e di questi soltanto 4 corpi sono stati recuperati.