Messina, tutto pronto all’Università per il convegno “Un calcio al razzismo – Uniti con lo sport”

Giovedì 11 maggio, presso l’Aula Magna del Rettorato, prenderà avvio la tradizionale manifestazione “Un calcio al razzismo – Uniti con lo sport” ormai giunta alla settima edizione organizzata dall’Ateneo Peloritano, dal Cug e dalla SSD UniMe. L’importante manifestazione, tra le più longeve dell’Ateneo, promuove lo sport come un potente strumento di coesione sociale per trasmettere importanti valori, quali il fair play, il reciproco rispetto e la tolleranza. La manifestazione si avvierà con il Convegno dal titolo “Inclusione e rispetto della persona: sport e nuova cittadinanza societaria”. All’iniziativa prenderanno parte docenti afferenti a diversi Dipartimenti universitari nazionali ed internazionali.

I lavori saranno aperti dai saluti del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, del prof. Daniele Bruschetta (Delegato alle attività sportive), della prof.ssa Fiammetta Conforto (Delegata ai servizi disabilità e DSA), della prof.ssa Concetta Parrinello (Presidente del CUG UniMe), dell’Avv. Alessandra Calafiore (Assessore alle politiche sociali Comune di Messina), della dott.ssa Silvia Bosurgi (Presidente SSd UniMe), del prof. Ludovico Magaudda (Vice governatore dell’Area 9 Sicilia del Panathlon International), del dott. Antonino Scimone (Presidente Us Acli Messina).

L’intervento introduttivo verrà svolto dal prof. Carlo Giannetto (docente del Dipartimento di Economia e Vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia), ideatore della manifestazione. Al tavolo dei relatori si alterneranno, poi, coordinati dalla prof.ssa Giovanna Spatari (Prorettrice Welfare e politiche di genere) alla quale è stata affidata anche la relazione introduttiva, la prof.ssa Vittoria Calabrò (docente di Storia delle istituzioni politiche), il prof. Francesco Pira (docente di Sociologia), il prof. Dario De Salvo (docente di Storia della pedagogia), la prof.ssa Angela Busacca (docente di Diritto Sportivo dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria).

Il Convegno sarà impreziosito dalle seguenti illustri presenze: la giornalista e conduttrice RAI Simona Rolandi, il campione del mondo Fifa 2006 giocatore della Juventus e della Roma Simone Perrotta e il dott. Sandro Morgana Presidente regionale della Figc Lnd.

L’intera manifestazione si svolge con l’importante collaborazione del Comune di Messina, dell’US Acli, dell’Associazione BIOS, dall’Associazione Panathlon Club di Messina, e di Messina nel Pallone. Il comitato scientifico è composto dai proff. Daniele Bruschetta, Carlo Giannetto, Concetta Parrinello, Francesco Pira e Francesco Rende. La manifestazione rinnova la sinergia tra l’Università di Messina, il Comitato Unico di Garanzia (CUG) e la SSD UniMe.

L’iniziativa si concluderà con il torneo di calcio a 5 che si svolgerà martedì 23 e mercoledì 24 maggio, alle 15, presso la Cittadella sportiva universitaria. Anche per la VII edizione, come nelle precedenti, al torneo parteciperanno 10 squadre composte da dottorandi, studenti universitari, personale tecnico amministrativo UniMe, giornalisti, giovani migranti e rappresentanti di organizzazioni no profit.