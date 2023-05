Messina, un gruppo di turisti spagnoli alla guida: “torneremo per vedere il Ponte, non vediamo l’ora”

StrettoWeb

Anche i turisti dimostrano grande interesse per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Stamani infatti durante una classica visita guidata in città, la guida turistica Simona Oteri ha illustrato ad un gruppo di turisti spagnoli anche il progetto del Ponte sullo Stretto, evidenziandone la storia e le vicissitudini politiche e tecniche fino all’attualità.

La visita guidata per i turisti prevede una tappa presso la Riserva Naturale Orientata di Capo Peloro con sosta obbligata proprio al Circuito di Torre Faro, esattamente nel punto in cui sorgerà la torre Cariddi, il pilone siciliano del Ponte. E così la guida turistica ne ha approfittato per evidenziare come lo Stretto sarà con la costruzione del Ponte. I turisti si sono mostrati particolarmente interessati, hanno posto molte domande sulle caratteristiche del ponte, sull’altezza delle torri, sulla nuova mobilità integrata (stradale, ferroviaria, etc. etc.) di tutta l’area circostante e hanno dimostrato apprezzamento e vivo interesse per il progetto.

“Certamente torneremo a Messina per vedere il Ponte, non vediamo l’ora” hanno chiosato, confermando quanto il Ponte possa diventare anche uno straordinario attrattore turistico internazionale.