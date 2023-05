Messina Social City: aperta la piattaforma di avviso di selezione per la graduatoria OSS

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Messina Social City, in esecuzione della Delibera n. 5 dello scorso 20/4/2023, avvia una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di idonei per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di OSS Operatori Socio Sanitari di Categoria C, di livello economico 2 (cat. C.2) del CCNL Cooperative Sociali per esigenze temporanee.

La domanda dovrà essere presentata tra le ore 00.00 di oggi, mercoledì 3 maggio 2023, e le ore 23.59 di martedì 9 maggio 2023, che è termine perentorio improrogabile, a pena di esclusione, sulla piattaforma telematica raggiungibile dal seguente link: https://selezioneossmsc.comune.messina.it/.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere il diploma di scuola media inferiore e l’attestato di conseguimento del titolo di OSS rilasciato da ente certificato, autocertificandone il possesso ed esibendo gli originali dei predetti titoli all’atto dell’assunzione.