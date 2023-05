Messina: presentazione del libro di Catena Fiorello rimandata per allerta meteo

StrettoWeb

Oggi pomeriggio a Messina si sarebbe dovuta svolgere la presentazione del romanzo di Catena Fiorello, dal titolo “Ciatuzzu”. L’evento si sarebbe dovuto svolgere all’interno di una rassegna ideata dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti.

Come ha annunciato la stessa autrice sui social, però, “causa cattive condizioni del tempo abbiamo preferito rimandare l’incontro di oggi. Non potendo prevedere alla perfezione l’evoluzione nella sua capillare territorialità, abbiamo deciso che sì, meglio prevenire e non obbligare i nostri invitati a subire i disagi di questi temporali sparsi e ripetuti. Ne faremo senz’altro un’altra più avanti magari col sole… o al chiaro di luna. Con la pioggia nessuno esce volentieri (a parte le lumache)“, conclude Catena Fiorello.