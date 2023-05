Messina, l’opposizione contro De Luca: “per colpa sua il consiglio comunale è bloccato”

StrettoWeb

“Il consiglio comunale è bloccato, ancora una volta Cateno De Luca antepone i suoi interessi a quelli della città”. Le minoranze (centro/destra e misto) attaccano l’ex sindaco di Messina. In una conferenza stampa i 15 consiglieri comunali del centrodestra chiedono che la prossima convocazione del Consiglio, includa non solo la surroga di De Leo con Giuseppe Schepis, ma anche il voto per l’ufficio di presidenza.

“Se il Pd facesse l’accordo con De Luca, quello sarebbe un accordo politico. Con noi, invece, sarebbe un accordo tecnico, in nome del buongoverno”, concludono le opposizioni.