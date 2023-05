Messina: nominati i coordinatori provinciali del M5S

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Movimento Cinque Stelle mette solide radici nel territorio di Messina. Il presidente nazionale Giuseppe Conte ha nominato i coordinatori provinciali della Regione Sicilia e in riva allo Stretto sono state designate Cristina Cannistrà (attivista dal 2012 e già capogruppo dei pentastellati al Consiglio comunale di Messina ) e Vera Giorgianni (candidata alle scorse elezioni regionali).

“I coordinatori – ha spiegato il leader del Movimento Cinque Stelle – avranno compito di assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, così come prevede lo Statuto”.

Le due neo coordinatrici messinesi esprimono soddisfazione per l’incarico ricevuto e non nascondono il profondo senso di responsabilità che sentono sulle loro spalle: “Accolgo con motivazione ed entusiasmo – dichiara Cristina Cannistrà – la designazione di coordinatore provinciale. Pur consapevole della responsabilità e dell’impegno che il ruolo richiede, sono certa che attraverso la sinergia tra il gruppo che rappresento, gli attivisti e i cittadini si potranno costruire percorsi condivisi di valorizzazione del nostro territorio perché è solo lavorando insieme che si possono raggiungere maggiori risultati”

“Sono consapevole- le fa eco Vera Giorgianni- che il nostro compito non sarà facile, ma sono entusiasta, molto motivata e convinta che insieme a tutta la squadra del Movimento, sapremo lavorare bene per la nostra Provincia”.

Le due coordinatrici provinciali del Movimento Cinque Stelle ringraziano il presidente Giuseppe Conte e il coordinatore regionale Nuccio Di Paola per la fiducia accordata e fissano i primi obiettivi: “siamo in una nuova e attesa fase del Movimento e la creazione dei Gruppi Territoriali sarà senza dubbio utile per la crescita dei territori che tornano ad essere i luoghi in cui coltivare le idee ed i progetti per la Società che vogliamo. Il nostro obiettivo, ma anche il nostro compito è quello di essere vicini alle esigenze e alle istanze dei cittadini. Il nostro impegno è già iniziato con il supporto ai nostri candidati, che nella provincia di Messina, in circa 10 liste civiche, corrono alle prossime elezioni amministrative”.

Cannistrà e Giorgianni lanciano infine un appello a chi è già dentro il Movimento ma anche a chi vorrà avvicinarsi: “ora che i gruppi sono nati, invitiamo tutti i nostri attivisti e coloro che ambiscono ad esserlo ad unirsi a noi per dare nuovo impulso al Movimento 5 Stelle , che in questi anni ha dimostrato di essere l’unica forza politica capace di rimanere sempre vicina e attenta ai bisogni di tutti”.