Messina, grande successo per il Museo dello Sport: da Senna a Maradona, grandi maglie e cimeli

Prima settimana all’insegna dei grandi numeri per il “Museo dello Sport”, l’eccezionale esposizione con la quale il Centro Commerciale Tremestieri festeggerà fino al 28 maggio i suoi primi 18 anni. Una raggiunta “maggiore età” grazie ai consensi manifestati in queste stagioni dai numerosi clienti ed aziende presenti al Centro che culminano in questo mese, da sempre speciale, con un evento dal successo straordinario in tutta Italia grazie ad oggetti e rarità che arrivano dai più celebrati Musei Nazionali dello Sport di Torino e di San Siro a Milano.

Per tutti gli appassionati è stato creato un percorso ricco di affascinante storia che parte dai primi anni del calcio professionistico ed arriva ad oggi. In mostra coppe, maglie e cimeli dei top player del calcio internazionale, italiano ed altre rarità possedute da amatissimi campioni di tante altre discipline sportive.

Nelle bacheche spicca la Coppa della Champions League, la famosa Coppa dalle grandi orecchie conquistata ogni anno dalla migliore squadra europea di calcio; numerose le maglie dei più noti giocatori di tutti i tempi come o rey Pelè, indossata dal grande campione brasiliano nel film “Fuga per la vittoria”, quella dell’indimenticato centravanti del Cagliari e della nazionale Gigi Riva, di Paolo Rossi campione del mondo con l’Italia nel 1982, degli amatissimi calciatori simbolo degli azzurri Gianluca Vialli e Roberto Baggio, ed ancora le scarpe firmate da fuoriclasse del calibro di Lionel Messi campione del mondo con l’Argentina, di Cristiano Ronaldo e del brasiliano Neymar jr.

Nel ciclismo spiccano la maglia autografata dal campione messinese di ciclismo Vincenzo Nibali, vincitore in Spagna della Vuelta, del Giro d’Italia e del Tour de France e la maglia rosa del “pirata” Marco Pantani, scomparso giovanissimo.

Uno spazio di rilievo è stato dedicato alla squadra di calcio del Messina. Sono stati gli stessi sportivi messinesi ad aver portato al Centro Commerciale Tremestieri i propri “ricordi giallorossi”, allestendo così una mostra unica con i personali amarcord posseduti proprio dai tifosi.

Non solo Museo dello Sport. Tutti gli eventi in programma

Oltre al Museo dello Sport questo fine settimana sarà caratterizzato dal Bike Fest, per partecipare gratuitamente basterà registrarsi on line al link: https://bit.ly/Modulo_Prenotazione. Oggi (venerdì 12) sarà possibile partecipare dalle 15.00 – 19.00; domani sabato 13 e domenica 14 maggio dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Gli istruttori AMIBIKE svolgeranno GRATUITAMENTE lezioni di circa 30 minuti per l’utilizzo della pista. I bambini dai 18 mesi ai 7 anni potranno usufruire di una lezione del corso di AVVIAMENTO con la BALANCE BIKE. I più grandi potranno correre in pista con le BMX.

A tutti gli iscritti saranno fornite GRATUITAMENTE, delle biciclette apposite adatte per la pista o delle balance bike (per i più piccoli), per le lezioni. Per poter usufruire gratuitamente delle attività è necessario REGISTRARSI ONLINE al seguente link: https://bit.ly/Modulo_Prenotazione. I due fine settimana prossimi saranno dedicati ad un percorso per moto da cross e da enduro installato da RM Motors per tutti i piccoli piloti che vorranno provare l’emozione delle “due ruote”. Il Museo dello Sport, patrocinato dal Comune di Messina, potrà essere visitato gratuitamente al Centro Commerciale Tremestieri fino al 28 maggio.