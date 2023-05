Messina, grossa frana a San Fratello: lambite alcune abitazioni

StrettoWeb

Momenti di paura a San Fratello, in provincia di Messina, dove dalle 12:40 quattro squadre di vigili del fuoco sono impegnati per una grossa frana. Dei massi si sono staccati dal costone lambendo alcune abitazioni e autovetture in sosta. Non risultano persone coinvolte, in atto un’evacuazione a scopo precauzionale delle case vicine al dissesto.

Il crollo si è verificato intorno a mezzogiorno nella zona di Porta Sottana. Da chiarire se sarà necessario evacuare alcune abitazioni. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco; si lavora per mettere in sicurezza la Frana. Per precauzione è stato disposto lo sgombero di alcune case nelle vicinanze della frana. Sindaco e carabinieri sono sul posto.