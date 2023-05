StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ incredibile quanto successo a Messina al rione Provinciale dove un 20enne, nell’intento di suicidarsi, si è lanciato dal balcone della propria abitazione ma è precipitato su alcuni materassi sistemati velocemente e provvidenzialmente da alcuni vicini che hanno notato la scena.

Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane al Policlinico di Messina ed i carabinieri per gli accertamenti del caso. Il 20enne non sarebbe in pericolo di vita.