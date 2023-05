Il Messina chiama a raccolta i tifosi, contro la Gelbison per evitare la D: parte la prevendita dei playout

StrettoWeb

È scattata la prevendita per la partita Messina-Gelbison, in programma sabato 13 maggio alle ore 15 allo stadio Franco Scoglio. I biglietti si possono acquistare online sul sito di postoriservato.it (https://www.postoriservato.it/elenco-date.html?idSpace=96) e in tutti i punti vendita PostoRiservato reperibili al link: https://www.postoriservato.it/punti-vendita-it.html.

Il Messina deve ribaltare l’1-0 della Gelbison dell’andata maturato in pieno finale per via della rete dell’ex Reggina Tumminello. La squadra di Raciti ha un solo risultato: la vittoria, con qualsiasi punteggio. Per via della migliore posizione di classifica, infatti, a parità di reti nelle due sfide avrebbe la meglio la compagine peloritana. Motivo per cui basterebbe anche l’1-0.

I prezzi per i biglietti in occasione della gara saranno i seguenti:

Curva Sud

Biglietto intero € 10, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-14 anni 5€, più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 20, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-14 anni € 10, più diritti di prevendita

Settore Ospiti

Biglietto intero € 12, più diritti di prevendita