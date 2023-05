StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Da oggi, martedì 2, sino a venerdì 5 maggio, gli uffici della sede della VI Circoscrizione, siti in via Consolare Pompea 1853 a Messina, rimarranno chiusi al pubblico. Il provvedimento è stato disposto dal Dipartimento Affari Generali, di concerto con il Dipartimento Servizi Manutentivi, per consentire i necessari interventi di adeguamento dell’impianto elettrico. Nei predetti giorni l’utenza può recarsi presso le sedi delle altre Circoscrizioni