Il consiglio comunale di Messina si è riunito ieri sera in seduta ordinaria con all’ordine del giorno la “surroga del consigliere comunale dimissionario Cateno De Luca”. Al posto dell’ex sindaco della città dello Stretto è subentrato Salvatore Caruso, 42 anni, primo dei non eletti nella lista “Con De Luca per Basile”.

Il neo consigliere comunale ha espresso grande soddisfazione per l’entrata in consiglio comunale.