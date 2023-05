Messina, Basile sul Piano di Riequilibrio: “non sono preoccupato”

StrettoWeb

Tiene banco a Messina la questione del Piano di Riequilibrio, In conferenza stampa il sindaco Federico Basile chiarisce: “il dissesto non è una nostra preoccupazione, anzi siamo convinti di poter chiarire le criticità esposte nella relazione e di far capire il cambio di impostazione nella gestione contabile dell’ente”.

Il primo cittadino parla poi della proposta di collaborazione del gruppo del Partito Democratico: “non ho difficoltà a dialogare, con chiunque e le aperture a livello regionale non pongono limiti, nemmeno a collaborazioni in giunta”.