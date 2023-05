Messina: a palazzo Zanca il convegno “Forme e Colori della Vita”

StrettoWeb

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessora con delega alle Politiche della salute Alessandra Calafiore, si è tenuto oggi a Palazzo Zanca il convegno “Forme e Colori della Vita”, patrocinato dal Comune di Messina. Obiettivo dell’iniziativa e della relativa mostra nell’atrio di Palazzo Zanca con l’esposizione di quadri realizzati dai pazienti e visitabile per una settimana, è sottoporre all’attenzione della cittadinanza le problematiche legate al disagio psichico.

Il sindaco Federico Basile, nel corso del suo intervento, ha spiegato che “l’istituzione deve colmare un vuoto che la normativa stessa ha prodotto e che gli enti e i soggetti coinvolti, ognuno secondo le proprie competenze, continuino a dare un supporto per ‘colorare la vita’ di chi soffre e vive una situazione di disagio. Nonostante le difficoltà esistenti, l’amministrazione ha avviato un percorso condiviso e sinergico sulla disabilità mentale, ma anche su altri temi collaterali e la società civile può e deve aiutarci con messaggi di presenza e partecipazione, anche attraverso eventi, com’è avvenuto ieri quando sono stato accolto da un gruppo di giovani, Note Colorate, che si è aggiudicato il terzo posto assoluto alla 16ma edizione del festival internazionale ‘Cantagiovani’, e da altri che dipingevano, ed è questo lo spirito che deve muovere le nostre azioni”.

L’assessore Calafiore ha specificato: “è un progetto portato avanti con attenzione in sinergia con l’Asp Messina, Dsm Messina, ATM SpA, Ammi Messina, Lelat Messina, Filo d’Arianna e centro di solidarietà Faro. Il tema della salute mentale, troppo spesso sottovalutato o ‘non considerato’, per combattere pregiudizi e discriminazioni che, purtroppo, ancora oggi, affliggono questo argomento. Solo facendo informazione corretta è possibile affrontare il tema e fornire un aiuto concreto ed idoneo a tutti coloro che ne necessitano”. Il presidente Campagna ha anticipato che “il video promozionale Forme e Colori della Vita sarà diffuso sugli autobus di ATM per un’adeguata sensibilizzazione della città alle problematiche legate al disagio psichico”.

I saluti istituzionali sono stati completati dalla presidente dell’associazione Mogli Medici Italiani sezione di Messina Lilly Cuomo Cavallaro; dalla segretaria nazionale dell’associazione Mogli Medici Italiani Francesca De Domenico; e dal direttore del dipartimento Salute Mentale Gaspare Motta. Il progetto è stato illustrato dalla psichiatra Maria Gullotto e dal docente dell’Accademia d’Arte Salvatore Arena. Ha moderato Pietro Russo, psichiatra e direttore U.O.C. dipendenze patologiche. Sono intervenuti su “Arte – Terapia per il funzionamento personale e sociale”, il tecnico della riabilitazione psichiatrica-arte-terapeuta D.S.M. dell’ASP di Messina Daniela Mauro; su “Empowerment e Benessere. Verso una società inclusiva”, il terapista della riabilitazione-D.S.M dell’ASP di Messina Viviana Centorrino.

Proiezione video: De Contaminatione. Una riflessione sul saper essere del progetto “Forme e Colori della Vita”; dirigente psicologo Sert Messina Giuseppe Sturniolo; rappresentazioni e linguaggi dell’anima; psichiatra, psicologo e analista junghiano Matteo Allone; psichiatra e responsabile del Centro Diurno Camelot Tiziana Frigione.