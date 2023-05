StrettoWeb

“Apprendo che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei”, è quanto afferma il Premier Giorgia Meloni.

“E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela”, conclude Meloni.

TUMORE Michela Murgia: "ho un tumore al quarto stadio, mi restano mesi. Spero di morire senza Meloni premier"