Meridiano Lines: l’Uil sospende lo sciopero

In zona cesarini, a poche ore dall’inizio della protesta prevista per le ore 14 di domani , già proclamata dalla Uiltrasporti , arriva dalla società Meridiano Lines la richiesta giunta via pec di riaprire il confronto tra le parti per trovare soluzioni alle problematiche alla base dello sciopero .

“Prendiamo atto che la Società Meridiano Lines chiede la ripresa del confronto dando ampie aperture in merito alle rivendicazioni della piattaforma rivendicativa alla base dello sciopero indetto da questo sindacato – dichiara la Uiltrasporti di Messina – e per senso di responsabilità , nelle more del confronto tra le parti che si terrà il prossimo 25 maggio abbiamo comunicato agli organi competenti la sospensione dello sciopero. Auspichiamo che giungano risposte concrete finalizzate a dare positive risposte per i salari dei lavoratori e scongiurare nuove ulteriori forme di protesta“, conclude la Uiltrasporti.