Meloni al G7, “accogliere Unione Africana nel G20”. E intanto oggi arriva Zelensky

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Accogliere la richiesta dell’Unione Africana di aderire al G20. Lo ha proposto, secondo quanto si apprende da fonti italiane, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante i lavori del G7. “Approfitto per una proposta: molti di noi si sono già espressi a favore della richiesta dell’Unione Africana di aderire al G20. L’Italia sicuramente sì. Penso che sarebbe un bel segnale – ha detto – esprimere il nostro sostegno anche in occasione di questo vertice“.

“La Tunisia è in una situazione difficilissima, una fragilità politica evidente e un rischio di default finanziario dietro l’angolo. Abbiamo una trattativa fra il Fondo Monetario Internazionale e la Tunisia di fatto bloccata. C’è una certa rigidità dell’Fmi di fronte al fatto che non si sono ottenute dal presidente Saied tutte le garanzie che sarebbero necessarie“, ha dichiarato ancora Meloni a Hiroshima. “Credo che l’approccio debba essere pragmatico, perché altrimenti noi rischiamo di peggiorare situazioni che sono già compromesse“, ha aggiunto.

Il Giappone ufficializza la presenza di Zelensky al G7

Il Giappone ha ufficializzato la partecipazione di persona del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al summit G7 in corso a Hiroshima. Il sui arrivo – hanno detto fonti all’ANSA – è atteso oggi, già nel pomeriggio. “Zelensky ha espresso il forte desiderio di partecipare faccia a faccia a questo vertice“, ha scritto in una nota il ministero degli Esteri nipponico. “Dopo aver attentamente considerato l’ordine del giorno e il programma del vertice, abbiamo deciso di tenere una sessione sull’Ucraina, con la presenza di persona di Zelensky, l’ultimo giorno del vertice“. Zelensky avrà vari bilaterali, tra cui quelli con Kishida e Macron.

Il leader ucraino sarebbe in viaggio verso il Giappone a bordo di un aereo governativo francese, partito dall’aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita. Qui Zelensky ha partecipato al vertice della Lega Araba su invito del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Zelensky si è recentemente recato in Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna per colloqui con i loro leader, intensificando le richieste di ulteriore sostegno dato che l’Ucraina necessita di più equipaggiamenti militari in vista di quella attesa controffensiva sul campo di battaglia vista come funzionale per intavolare un possibile negoziato con Mosca.