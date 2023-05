Maratona sullo Stretto di Messina, il sogno diventerà realtà

StrettoWeb

“Per tutti noi che crediamo che un ponte unisce più che dividere.

Ed è per questo che abbiamo creato questo sito: vogliamo far conoscere quanti siamo. Vogliamo contare e contarci. Per dire che crediamo nella sua realizzazione, al di là di qualsivoglia ideologia politica, dei pareri favorevoli e contrari, degli interminabili interrogativi e delle proposte tecniche alternative. Per raccogliere da qualunque parte nel mondo un messaggio unico e incondizionato: il ponte sullo stretto non può più attendere, è per me!“. E’ quanto si legge sul sito web pontesullostretto.org, nato già da qualche anno ad opera di chi nell’imponente opera dello Stretto ha sempre creduto e continua a credere.

L’obiettivo del sito, che oggi, dopo l’approvazione del dl Ponte diventato legge, possiamo definire precursore dei tempi, è quello di far crescere l’attenzione sulla necessità di realizzare il Ponte sullo Stretto. Il fondatore del sito è Sandro Cicero, ingegnere catanese, che ha anche avuto un’idea originale: una maratona sul Ponte sullo Stretto. Ovviamente, dopo la sua costruzione nella quali molti credono, e sperano, fermamente da anni. Siciliani in primis.

Come aderire alla maratona

Alla maratona può aderire chiunque, da ogni parte del mondo. Utopia, diranno molti, e invece no: è un’idea. E’ positività, è fiducia ed è progresso. Perché l’iniziativa che è stata messa in campo da oltre due anni è qualcosa che va oltre i ritardi amministrativi e le beghe politiche, e vede il ponte come già realizzato. Non solo. Il successo riscosso dalla maratona ‘del futuro’, dimostra anche la capacità dell’infrastruttura di generare interesse sociale, ma anche valore economico e culturale.

Aderire alla maratona è semplice. “Se anche tu credi nel Ponte sullo Stretto e vuoi aderire all’iniziativa che coinvolge l’Italia e il Mondo intero“, si legge sul sito web, basta compilare una scheda dati, indicando il proprio nome e indirizzo e-mail per ricevere un pass gratuito e personale. Appena dopo la realizzazione del ponte sarà così possibile partecipare alla Maratona dello Stretto di Messina – MSM Messina Strait Marathon.

Un sogno che diventerà realtà

Dunque, pontesullostretto.org, ha progettato una maratona su un ponte ancora inesistente ma che, secondo i suoi ideatori e chi ha già aderito, diventerà realtà. In barba a tutti quegli italiani che hanno smesso di sognare o, peggio ancora, di sperare. Il sito e l’idea nacquero in tempi non sospetti, ma oggi, con le novità dei giorni scorsi sul ponte, possiamo essere quasi certi che la maratona ideata da Cicero non è poi così lontana nel tempo.