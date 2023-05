Maltempo, a Stromboli strade invase dal fango

StrettoWeb

Strade di Stromboli di nuovo invase da fango e massi rotolati dal vulcano, dove la vegetazione spontanea – che si sta lentamente sviluppando dopo il devastante incendio dello scorso 25 maggio – non riesce a fare da freno alle acque piovane, in particolare se intense come quelle odierne. La pioggia, che cade ininterrottamente sull’arcipelago da stamattina, sta causando disagi anche nelle altre isole, con strade allagate trasformate in torrenti.

Il mare, alquanto mosso, sta rendendo difficili i collegamenti, specie con le isole minori e sono saltate la corsa in nave per Napoli e l’aliscafo per Palermo. A Vulcano il vento che spira dai quadranti orientali, sospinge i fumi delle fumarole verso il sentiero di accesso al cratere “La fossa” . L’accesso al sito è stato interdetto.