Maltempo, spettacolare tempesta di fulmini sullo Stretto di Messina

Migliaia di osservatori hanno trascorso la serata odierna con il naso all’insù sullo Stretto di Messina per ammirare lo straordinario spettacolo naturale di una tempesta di fulmini tra Scilla & Cariddi. Uno spettacolo tra l’altro assolutamente innocuo, perché i fulmini erano molto lontani dalle zone abitate e sono caduti tutti in mare, al largo tra il messinese e le isole Eolie, dove ha anche piovuto forte senza colpire la terraferma.

Il forte temporale è nato nel pomeriggio per termo-convezione sui monti Peloritani, dove si sono formati imponenti e spettacolari cumulonembi. Spinte dalle correnti meridionali, le nubi temporalesche si sono spostate nel mar Tirreno proprio in concomitanza con l’imbrunire regalando questo spettacolo davvero mozzafiato.

