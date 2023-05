Reggio Calabria: a causa del maltempo rinviata iniziativa di Legambiente

StrettoWeb

“Spiagge e fondali Puliti”, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le nostre coste, che avrebbe dovuto tenersi a Reggio Calabria domenica 21 maggio 2023 nel tratto di mare antistante il Lungomare “Natale De Grazia” di Gallico, è stata rinviata a data da destinarsi per l’emergenza meteo che sta colpendo in queste ore la nostra città. Il bollettino di Previsione meteo marino-costiera, diramato alle ore 13.00 (N. documento: 156 – 20/05/2023) dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, che dichiara l’allerta meteo anche per domenica 21 maggio,

infatti prevede: “Precipitazioni diffuse, anche localmente anche abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate. Venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte”. Inoltre nello stesso documento, secondo le Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, viene contemplato “anche un rischio residuo indicando in tal senso

la possibilità che si manifestino effetti e danni in assenza di criticità, anche come effetto residuo di eventi appena trascorsi”.

Legambiente – nella convinzione che è importante prenderci cura delle nostre spiagge e del nostro mare, a partire da una corretta raccolta differenziata alle battaglie per chiedere leggi sempre più puntuali nella gestione dei rifiuti, ma anche impegnandosi attivamente a ripulire le spiagge e i fondali dai rifiuti con un atto di cura per il bene comune – ringrazia la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e Comune di Reggio Calabria per le autorizzazioni concesse, le associazioni e i singoli che hanno aderito all’iniziativa – in particolare il Circolo Nautico Reggio e il suo gruppo di subacquei, i diving reggini Diving Center Abyss, Ficarella Diving, Marineservices D. C., Scilla Diving Center,

Diving Scuba Point, Diving Un tuffo nel blu – dando a tutti appuntamento nello stesso luogo in una data molto prossima

che sarà tempestivamente comunicata.