Maltempo, rimandata Festa ellenica nel Parco Leontinoi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’aggravarsi delle previsioni sulle condizioni meteorologiche per la giornata di oggi e per tutto il week end hanno indotto gli organizzatori della Festa Ellenica cominciata ieri nel Parco di Leontinoi e Megara a spostare la manifestazione a quando la situazione climatica sarà, finalmente, stabilizzata.

“Nel Simposio che ha fatto da anteprima alla Festa – ha spiegato Ciro Militti, presidente di quel Circolo Leontinoi che organizza la manifestazione – e nella prima giornata, abbiamo registrato una notevolissima presenza di pubblico, in particolare studenti delle scuole di ogni grado. Ed è stata non tanto la paura della pioggia quanto le notizie sui pericoli che avrebbero corso, a causa del forte vento, coloro i quali fossero rimasti tra gli alberi del Parco, a spingerci a decidere di rimandare tutto, per salvaguardare in particolare i ragazzi”.

L’idea è quella di far riprendere la Festa Ellenica venerdì due giugno, per chiudere questa seconda edizione domenica quattro.