Maltempo, messinese in ginocchio: 370mm di pioggia a Roccafiorita, torrenti esondati e paesi isolati

Continua a piovere in Calabria e Sicilia per l’attesa ondata di maltempo che nelle scorse ore ha già provocato pesanti criticità sul territorio. La situazione più seria è quella della provincia di Messina e in modo particolare della fascia jonica peloritana tra Taormina, Forza d’Agrò, Santa Teresa di Riva e tutte le zone interne dell’area dei monti Peloritani.

Impressionanti gli accumuli pluviometrici giornalieri:

370mm a Roccafiorita

a Roccafiorita 201mm ad Antillo

ad Antillo 119mm a San Pier Niceto

a San Pier Niceto 84mm a Pace del Mela

a Pace del Mela 80mm a Fiumedinisi

a Fiumedinisi 77mm a San Filippo del Mela

a San Filippo del Mela 67mm a Torregrotta

a Torregrotta 59mm a Barcellona Pozzo di Gotto

a Barcellona Pozzo di Gotto 45mm a Novara di Sicilia

La Protezione Civile Regionale della Sicilia registra numerosi danni e forti deflussi idrici verso valle. Molte Organizzazioni di Volontariato sono già state attivate dai Sindaci per attività di supporto, assistenza alla popolazione e presidio del territorio. Il perdurare delle piogge nelle zone montane, fanno sapere dalla Protezione Civile Regionale, sta determinando forti afflussi di acqua nei territori a valle e rischi per il transito sui ponti. Gli attraversamenti dei fiumi e torrenti sono sotto stretta osservazione e monitorati costantemente. “I Sindaci in relazione alle precipitazioni e alle criticità che si sono manifestate hanno attivato i Centri Operativi Comunali e attraverso le proprie strutture tecniche e la polizia municipale, stanno verificando tutte le situazioni di criticità”, dichiara Bruno Manfrè, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile. A Gualtieri Sicaminò è stato registrato il cedimento della Strada Provinciale 061/QUATER, indispensabile per collegare il comune di San Pier Niceto alle frazioni abitate di Oliva e Cafurci dove insistono aziende agricole. La Protezione Civile regionale ha sollecitato la Provincia Regionale a intervenire per evitare l’isolamento delle abitazioni.

A Sant’Agata di Militello, in contrada Calarco, il maltempo ha causato seri danni alle abitazioni. A Mandanici, le strade a monte del centro abitato sono interrotte; anche le linee telefoniche mobili presentano malfunzionamenti. Il torrente Pagliara è esondato a valle del centro abitato provocando l’interruzione della viabilità. La Sp 19 bis è interrotta a causa di una frana causata dal torrente Savoca all’altezza della frazione di San Carlo, nel comune di Casalvecchio. Isolate alcune frazioni. I volontari della Protezione Civile stanno intervenendo per ripristinare la viabilità comunale. Anche a Limina si registrano difficoltà provocate dalla pioggia ai sistemi di telecomunicazione e internet. In contrada San Giovanni a Santa Lucia del Mela dieci persone sono rimaste isolate a causa della esondazione del Floripotema, ma i luoghi sono raggiungibili tramite i mezzi di soccorso. Criticità nelle frazioni di contrada Misericordia e contrada Rosellina a Santa Lucia del Mela a causa della piena del torrente Floripotema e delle forti pioggie. Attivati i Centri Operativi Comunali di Antillo, Casalvecchio Siculo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Limina, Mandanici.

Maltempo in Sicilia, nubifragio anche a Palermo

Un violento nubifragio nelle prime ore del pomeriggio si è abbattuto su Palermo, causando allagamenti e forti disagi alla circolazione stradale. In via Messina Marine, all’altezza dell’ospedale Buccheri La Ferla, una decina di automobilisti sono rimasti impantanati. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e agenti della polizia municipale. Disagi sono stati registrati nelle zone di Romagnolo, Brancaccio, Ciaculli e Pomara. Rallentamenti lungo viale della Regione Siciliana, nel tratto compreso proprio fra via Ciaculli e la congiunzione con corso dei Mille. Allagato il sottopasso di Brancaccio. Disagi anche a Falsomiele e nella zona di via Oreto.

Maltempo in Sicilia, nuova allerta meteo e scuole chiuse per domani

La Protezione civile della Sicilia ha diffuso un avviso di allerta arancione per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico domani nel Messinese, colpito oggi da nubifragi e smottamenti, nelle Eolie. Per quanto riguarda Palermo, l’allerta è gialla. Le scuole rimarranno chiuse a Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Roccalumera, Scaletta Zanclea, Furci Siculo, Alì, Fiumedinisi, Gaggi, Casalvecchio e Mongiuffi Melia.

Maltempo in Sicilia, Lombardo: “fenomeni sottostimati dalle previsioni ufficiali, sempre più urgente istituire il Centro Meteo regionale”

“Cosa deve ancora succedere per fa comprendere al presidente Schifani e al direttore generale della protezione Civile Salvatore Cocina che siamo allo sbando e non esiste un adeguato monitoraggio dei fenomeni atmosferici?“. A chiederlo ed a proporre “ancora una volta” la creazione di un ente meteorologico regionale, “autonomo, capace di fornire previsioni e informazioni meteorologiche“, è il deputato di Sicilia Vera-Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo. “Nella giornata di oggi la provincia di Messina, in particolare l’area ionica dei Peloritani, è stata colpita da piogge di carattere torrenziali che hanno prodotto danni e disagi in varie comuni – spiega -. In poche ore oggi sono caduti fino ad oltre 360 millimetri di pioggia lungo il crinale dei Peloritani. Una quantità d’acqua veramente impressionante, che ha prodotto notevoli criticità al territorio. Purtroppo, anche in questo caso l’evento meteorologico è stato largamente sottostimato dai bollettini meteorologici regionali, visto che il sistema attuale non permette di trasmettere in tempo reale la pericolosità di fenomeni come quello di oggi“. “Se la Regione si dotasse di un ente meteorologico regionale, autonomo potremmo avere previsioni e informazioni meteorologiche da fornire sia al Dipartimento regionale di Protezione Civile sia alla cittadinanza, ai sindaci, agli enti locali e ai privati – aggiunge Lombardo -. I principali vantaggi derivanti dai prodotti di un servizio meteorologico sono traducibili in vantaggi di tipo sociale, quando le previsioni diventano una risorsa da utilizzare tanto nella prevenzione di possibili evoluzioni meteorologiche, quanto nella programmazione di interventi mirati a limitare gli effetti di tali evoluzioni, se giudicate potenzialmente dannose per l’incolumità della popolazione o per attività lavorative che verrebbero colpite“. “La conoscenza di probabili danni causati da eventuali fenomeni atmosferici può consentire l’offerta di una maggiore sicurezza per i singoli individui, e più in generale un risparmio di risorse ed una migliore gestione di tutte quelle attività che possono essere influenzate dallo stato del tempo“, conclude il deputato di Sicilia Vera-Sud chiama Nord.

Il maltempo sta colpendo anche la Calabria, seppur al momento in modo meno estremo. Ma il maltempo proseguirà ancora per tutta la giornata di mercoledì 3 maggio.