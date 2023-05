Malore letale: morto all’improvviso il sindaco delle Tremiti

StrettoWeb

E’ stato colto da malore che non gli ha lasciato scampo. E’ morto così, improvvisamente, il sindaco delle Isole Tremiti (Foggia) Giuseppe Calabrese. E’ accaduto ieri sera a Roma dove si era recato nel pomeriggio per seguire le vicende amministrative del Comune tremitese. E’ stato un fulmine a ciel sereno per la comunità isolana che oggi è in lutto per il primo cittadino.

Secondo alcune testimonianze, nella giornata di ieri Calabrese aveva partecipato ad un funerale e poi era partito per Roma. Proprio nella capitale, in serata è stato colto da un malore improvviso. Era stato eletto il 13 giugno 2022, ma aveva nella sua carriera politica era già stato sindaco dell’arcipelago tremitese.

Calabrese si trovava a Roma per la bandiera blu. Il vessillo azzurro assegnato ogni anno dalla Fee, quest’anno ha visto tra le new-entry proprio l’arcipelago tremitese. Calabrese, molto legato alle Diomedee, si era impegnato affinché tornasse a sventolare la bandiera blu nelle isole. E ci era riuscito. Non ha fatto in tempo a ritirare l’importante riconoscimento.