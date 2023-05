Malattie “emergenti” in bambini e adolescenti: la pediatria dell’AOU G. Martino di Messina in campo per una formazione a 360 gradi

StrettoWeb

Affrontare più temi per fornire un quadro completo sulle principali malattie che colpiscono bambini e adolescenti. Venerdì 19 e sabato 20 Maggio – presso l’aula magna Filippo De Luca al Padiglione NI dell’AOU G. Martino – è stato organizzato un convegno dal titolo “Problemi emergenti in pediatria negli ambulatori e in corsia”.

Curato dalla prof.ssa Malgorzata Wasniewska, direttore dell’UOC di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, il corso è promosso dal DAI Materno-Infantile dell’AOU e dal Dipartimento Universitario di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva.

Un’occasione di aggiornamento per specialisti e pediatri di libera scelta durante il quale sarà possibile approfondire più aspetti legati alle principali malattie che colpiscono bambini e adolescenti. Dalla Nutrizione nell’infanzia, con la prevenzione del sovrappeso, l’ipotiroidismo congenito, le crisi surrenaliche, ai dolori articolari nei bambini, la diagnostica allergologica, le bronchioliti. Sono solo alcuni degli argomenti al centro della due giorni dedicata alla memoria del Prof. Filippo De Luca e del Prof. Giovanni Battista Pajno, illustri pediatri entrambi scomparsi prematuramente.

Coinvolti come relatori, insieme agli specialisti dell’azienda ospedaliera universitaria, anche alcuni esperti nazionali nella gestione delle patologie endocrino-diabetologiche e allergologiche.

“I percorsi diagnostico-terapeutici delle malattie nel bambino e nell’adolescente sono in continua evoluzione, favoriti dai progressi in ambito scientifico – spiega la prof.ssa Wasniewska. Questo incontro ha l’obiettivo di fornire un quadro complessivo al pediatra di famiglia e ospedaliero su alcuni aspetti nuovi ed emergenti di patologia allergologica, diabetologica, endocrino-metabolica, pneumologica, reumatologica dell’età evolutiva, con particolare attenzione alle novità in tema di diagnosi e terapia”.