Il maggio dei libri a Corigliano-Rossano, dodici appuntamenti per una “città che legge”

“Se leggi sei forte!” è il tema a cui si ispira la tredicesima edizione de Il Maggio dei Libri, la campagna del Centro per il Libro e la Lettura che coinvolgerà l’intero mese. Iniziativa a cui l’amministrazione di Corigliano-Rossano ha aderito con entusiasmo, avendo, oltretutto, ottenuto anche per questo biennio – 2022 -2023 – la qualifica di “Città che Legge” del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura). L’iniziativa coinvolgerà in modo capillare scuole, biblioteche, librerie, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. L’Amministrazione Comunale, su impulso dell’assessorato alla Cultura, intende essere da sprone nel compito di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale e di allargare conseguentemente la base dei lettori nel nostro territorio.

Dodici gli appuntamenti previsti in cartellone, a Corigliano-Rossano, con inizio oggi fino al 31 maggio, con ospiti, tra gli altri, di nomi di rilievo nel mondo dell’editoria italiana come Fabio Geda, apprezzato dalla critica, ha conquistato i lettori grazie alla scrittura puntuale ed efficace e alla capacità di rendere in forma letteraria quel disagio giovanile che (in quanto educatore) conosce molto bene.

Il primo incontro si terrà alle 18.30 con la presentazione dell’Antologia “Frammenti del Terzo Millennio” degli Amici Poeti di Corigliano-Rossano nelle sale del Laboratorio delle Donne – Via dei Cinquecento – Centro Storico di Corigliano, a cura del Laboratorio delle Donne – Associazione Mondiversi con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Le locali Proloco contribuiranno al “Maggio dei Libri 2023” con una serie di iniziative. Programma completo scaricabile in alta risoluzione al link https://bit.ly/44nSunS