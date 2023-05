Maggio dei Libri: iniziative a Bova Marina

StrettoWeb

“Se leggi sei forte”, questo il tema della XIII edizione del Maggio dei Libri -: chi legge è più armato di idee e strumenti per affrontare la vita e per reagire ad avversità ed ostacoli. Sa prendersi cura di sé stesso e degli altri, promuovendo relazioni costruttive e coltivando empatia.

In linea e nel rispetto dei filoni tematici indicati dal CEPEL anche per Libriamoci 2022 (1.Forti con le rime – 2.La forza delle parole – 3.I libri, quelli forti…), l’Associazione CGS Sales APS, in collaborazione con le volontarie NPL Area Grecanica e col patrocinio del Comune di Bova Marina, propone, per il Maggio dei libri 2023, tre momenti di lettura condivisa rivolti a più fasce di età: dai bimbi più piccoli, agli adolescenti, fino ai giovani in una parabola ascendente il cui filo rosso è quello di stimolare l’amore per la lettura e contribuire fattivamente a costruire la consapevolezza del suo valore edificante lungo il corso di tutta la vita.

Ad inaugurare il tabellone di eventi Forti con le Rine, letture itineranti #abassavoce con le volontarie Nati per Leggere – area grecanica presso le scuole dell’ Infanzia del territorio. Nati per Leggere è un programma nazionale che ha come obiettivo quello di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, Linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

Il 16 maggio è stata la volta de “La Forza delle Parole”. Le parole hanno un potere immenso e, per questo, bisogna imparare ad utilizzarle con cura e con attenzione. Spesso, esse vanno dritto al cuore ancora prima che alle orecchie e possono essere devastanti per chi le riceve. Ed è quello che è successo martedi pomeriggio presso i locali di Bibliopedìa a bambini e adolescenti che hanno incontrato Michele D’Ignazio.

Giovedì 25 maggio i protagonisti saranno i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, impegnati in una lettura condivisa e un debate su passi tratti da un classico del 900, “L’ isola di Arturo” di Elsa Morante, vincitore del Premio Strega. Uno dei classici più importanti della letteratura italiana col quale i ragazzi potranno misurarsi e confrontarsi, un romanzo di formazione che segna il passaggio dai confini dell’infanzia verso le terre ignote dell’età adulta.