Lutto nel mondo della musica: è morto Andy Rourke, bassista degli Smiths

Grave lutto nel mondo della musica britannica: è morto a 59 anni Andy Rourke, bassista del famosissimo gruppo pop-rock “The Smiths”. Rourke l’ottava ormai da un tempo contro un cancro al pancreas che, purtroppo, non gli ha lasciati scampo. A dare la notizia, il sui collega e amico d’infanzia Johnny Marr: “con profonda tristezza annunciamo la sua scomparsa dopo una lunga malattia causata da un cancro al pancreas. Andy sarà ricordato come un’anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica”. Il bassista britannico occupa un posto di rilievo nell’olimpo delle band britanniche: fondatore degli Smiths nel 1982, Rourke ha composto e prodotto alcuni dei brani storici della band, contribuendo alla fama del gruppo e a lasciare un’impronta nel panorama mondiale della musica.