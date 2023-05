StrettoWeb

Giornalismo in lutto a Reggio Calabria per la scomparsa di Giuseppe Tiziano, padre del giornalista reggino della Gazzetta del Sud, Francesco Tiziano. L’uomo si è spento ieri in riva allo Stretto. Da parte della Redazione di StrettoWeb le più sentite condoglianze ai familiari.