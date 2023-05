StrettoWeb

Lutto nel mondo della televisione italiana: è morto il noto sceneggiatore e regista Enrico Oldoini. Aveva 77 anni compiuti da poco. Oldoini era nato a La Spezia il 4 maggio 1946 ed è morto ieri a Roma. L’annuncio è stato dato durante la cerimonia dei David di Donatello da Carlo Conti. Il pubblico gli ha tributato un lungo applauso.

Oldoini ha guidato alcuni dei più famosi film di Natale con protagonista la coppia Massimo Boldi e Christian De Sica. Sul piccolo schermo è sua la regia della grande fiction di successo Don Matteo. Dopo essersi laureato alla Sapienza studiò all’accademia d’arte drammatica senza però diventare mai attore ma lasciando il segno con grandi successi al box office e d’ascolto come regista e sceneggiatore. L’esordio dietro la macchina da presa nel 1984 quando dirige Adriano Celentano e Renato Pozzetto in Lui è peggio di me. Per il piccolo schermo firma tra l’altro due stagioni di Dio vede e provvede con Angela Finocchiaro, Un passo dal cielo, Provaci ancora prof!

Enrico Oldoini comincia come sceneggiatore lavorando con Alberto Lattuada, Pasquale Festa Campanine, Nanni loy, Carlo Verdone, Lina Wertmuller, Marco Ferreri. Firma tra le altre le sceneggiature di Borotalco, Acqua e Sapone, Io Chiara e lo Scuro, Nessuno è Perfetto. Nel 1984 esordisce alla regia con Cuori nella Tormenta con Carlo Verdone e Lello Arena, e poi Yuppis2, Vacanze di Natale 90, 91 Miracolo Italiano, Anni 90, 91.

Dal 1996 comincia la carriera televisiva firmando la regia di tante serie tra le quali Incompreso, Dio Vede e Provvede, Nuda Proprietà, Il Giudice Mastrangelo, Capri, A un Passo dal Cielo, Provaci ancora Prof. E’ l’ideatore assieme a Alessandro Jacchia di Don Matteo una delle più longeve e amate serie della televisione Italiana.