Lunedì il Ministro Zangrillo in Calabria: incontro con il presidente Occhiuto

Lunedì 22 maggio, nell’ambito della sua visita istituzionale in Calabria, il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, incontrerà, in mattinata, presso la Cittadella di Catanzaro, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Al termine del colloquio, alle ore 11.30, il ministro Zangrillo e il presidente Occhiuto terranno una conferenza stampa presso il dodicesimo piano del palazzo della Regione.

A seguire, il Ministro Zangrillo visiterà il cantiere dell’Harmonic Innovation Hub, a Tiriolo, e gli spazi dell’incubatore e acceleratore Entopan Innovation, a Caraffa di Catanzaro. Alle 15.30 all’Università Magna Græcia di Catanzaro, infine, è in programma la lectio magistralis del ministro Zangrillo dal titolo “Al servizio esclusivo della nazione: il valore costituzionale del lavoro nelle pubbliche Amministrazioni”.