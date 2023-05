Luca Abete torna all’Università di Messina: #noncifermanessuno Italia Talk fa tappa all’Unime

StrettoWeb

Fa tappa a Messina, dopo il successo raccolto nel 2015, il tour motivazionale ideato da Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia che, dal 2014, conduce nelle università italiane. Lunedì 8 maggio alle 9.30 #NonCiFermaNessuno sarà ospite dello storico ateneo siciliano. La campagna motivazionale #NonCiFermaNessuno ha l’obiettivo di incoraggiare i giovani studenti italiani ad affrontare i momenti difficili che il percorso universitario e di vita pone. Un talk innovativo che sfiora, in ogni tappa, i grandi temi di attualità proponendoli, sotto forma di dibattito, agli studenti presenti. Dallo stress psico- fisico che li schiaccia durante gli esami, al rapporto con i professori, fino al disagio sociale che vivono quotidianamente: il centro della discussione saranno gli studenti con le loro speranze e le loro paure. Paradossalmente, si parlerà soprattutto delle sconfitte e del modo in cui è possibile superarle insieme.

La mission finale resterà quella di stimolare i ragazzi ad affrontare il loro nemico principale: la paura del futuro. “Dopo tante Università in giro per l’Italia- dichiara Luca Abete – sono prontissimo per la tappa più a sud di questo nono tour. Ho sentito in diverse occasioni il Rettore Cuzzocrea e ho percepito la grande volontà di supportare al meglio questo evento e offrire agli studenti e alle studentesse un’occasione di confronto unica e preziosa. Del resto, in ogni tappa, i protagonisti del talk sono loro. Noi abbiamo il privilegio di viverli partendo dall’ascolto delle loro paure, degli ostacoli che frenano il loro cammino per poi provare a formulare insieme una prospettiva in grado di alimentare quella fiducia utile ad abbattere ogni fragilità”.

Presenzierà all’evento il Rettore, Salvatore Cuzzocrea, presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Durante il talk sarà consegnato il Premio #NonCiFermaNessuno. Un riconoscimento meramente simbolico destinato ad una storia che possa essere d’esempio positivo per gli altri alimentando coraggio e fiducia.

L’incontro sarà anche un laboratorio dei linguaggi della comunicazione: gli studenti saranno coinvolti in attività utili a diffondere i valori della campagna sociale che verranno poi amplificati sui social network del progetto. Spazio sarà dato anche a tematiche ambientali, sociali, di solidarietà, oltre che di orientamento professionale . Un desk si occuperà della consulenza mirata alla redazione di curricula e consigli per lo svolgimento di un corretto colloquio di lavoro.

Ospite in collegamento della tappa, Milena Bertolini, ct della Nazionale Italiana di Calcio. “Ho voluto fortemente – spiega Abete – che a Messina ci fosse la testimonianza di una donna forte, ambiziosa e che si è fatta spazio in un ambiente storicamente maschile. Alla nostra community piacciono le storie coraggiose e sono sicuro che quella di Milena Bertolini possa essere d’ispirazione per gli studenti. Avranno la possibilità di porle delle domande, di confrontarsi con lei e son certo vivranno un’esperienza formativa indimenticabile”.

L’iniziativa, per il secondo anno, gode del patrocinio della CRUI (Conferenza dei Rettori Universitari Italiani) e vanta la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.