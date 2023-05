StrettoWeb

La Calabria torna a sorridere con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Cosenza è stata realizzata la vincita singola più alta del concorso, con un terno secco sulla ruota di Palermo (combinazione 1-4-63) dal valore di 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 378 milioni in questo 2023.