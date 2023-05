L’Oroscopo Perfetto di Abdullah Bin Abdul Al Surace per Giugno 2023

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il grande maestro Abdullah Bin Abdul Al Surace arricchisce la nuova rubrica di StrettoWeb con una nuova puntata dell'”L’Oroscopo Perfetto” per maggio 2023. Vediamo di seguito i dettagli per tutti i segni zodiacali.

ARIETE

Per l’Ariete, le posizioni combinate di Saturno ed Urano suggeriscono che non è opportuno prestare soldi a parenti ed amici. A meno che non vogliate perderli (i soldi e i parenti/amici).

TORO

Mese disgraziato per il Toro. Per quanto sarete ingrassati, nessun abito estivo vi andrà più bene e sarete costretti a rifare il guardaroba.

GEMELLI

Gemelli, uomini o donne che siate, attenzione ai cani: quando meno ve lo aspetterete sarete morsi per strada. Se siete anche nati nell’anno del Topo, state attenti anche ai gatti.

CANCRO

Per i maschi sposati/accoppiati nati nel segno del Cancro gli astri esprimono una sentenza senza appello: in questo mese vostra moglie/partner vi metterà le corna. Per le donne Gemelli, nubili o sposate che siate, il mese si preannuncia invece pieno di belle soddisfazioni.

LEONE

Se siete utilizzatori di protesi dentarie mobili, uomini e donne Leone, evitate di andare al ristorante per tutto il mese. Al riguardo la posizione demenziale delle lune di Giove in concomitanza del passaggio ravvicinato di una cometa nei pressi di Nettuno parla chiaro: alta probabilità che si stacchi la dentiera nel bel mezzo di una cena.

VERGINE

Uomini Vergine, non programmate viaggi per questo mese. Gli astri prevedono che, andando in una città di mare, perderete i bagagli. Per le donne Vergine e dell’anno del Coniglio andrà ancora peggio: perderete i bagagli ovunque andiate.

BILANCIA

Una irrefrenabile attrazione sessuale verso l’amministratore del vostro condominio vi farà agire sconsideratamente durante una riunione per l’approvazione dei lavori per il rifacimento della facciata.

SCORPIONE

Scorpioncini, è assolutamente inutile che iniziate una dieta in questo mese; qualsivoglia sforzo sarà vano a causa della malefica posizione di Urano nella volta celeste, a meno che non siate nati nell’anno della Scimmia e che non decidiate di mangiare solo in piedi.

SAGITTARIO

Si preannuncia un mese propizio per l’uomo Sagittario: nulla vi sarà precluso. Le signore Sagittario evitino, invece, di indossare gonne per tutto il mese. Gli astri danno per certa l’imbarazzante perdita di un indumento intimo non meglio precisato nel corso di un evento pubblico cui dovessero partecipare: si suggerisce di uscire di casa solo indossando pantaloni.

CAPRICORNO

Mese delicato per i capricorni maschi che lavorano presso enti pubblici: se vi dovesse sembrare che una Vs. dirigente vi faccia piedino durante una riunione, non fatevi ingannare! Gli astri dicono che sarete vittima di un grosso equivoco nell’ambiente di lavoro.

ACQUARIO

Al ristorante evitate assolutamente i tavoli con i numeri dispari: la già citata posizione nefasta dei satelliti di Giove potrebbero causare ai nati nel segno dell’Acquario spiacevoli complicanze in fase digestiva con effetti aerofagici, procurando a voi forte imbarazzo e notevole disappunto nei presenti. La benevola posizione di Venere assicura tuttavia sintomi molto lievi ed effetti gestibili se scegliete tavoli con numero pari.

PESCI

Cari lettori nati sotto il segno dei Pesci, Le stelle predicono che per questo mese, in caso di malattie o anche semplici indisposizioni, sono da evitare assolutamente le supposte. Parlatene con il vostro medico di base per una cura alternativa.