Lamezia Terme: auto finisce contro un muretto e si ribalta, un ferito

Ennesimo incidente stradale in provincia di Catanzaro, avvenuto in serata su via dei Martiri di Nassirya a Lamezia. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale “Il Lametino”, una fiat 500 si è ribaltata sulla strada dopo aver sbattuto contro un muretto. Nella vettura presente solo la conducente, prontamente soccorso sul posto dal personale del Suem118, poi trasferita in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri per gli accertamenti sulla vicenda.