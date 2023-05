StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’asilo nido comunale “La Malfa”, in via Cristodulo, ad Acqua dei Corsari a Palermo, è stato preso di mira dai vandali. E non è la prima volta. Questa mattina, all’apertura del cancello, il personale della struttura educativa ha trovato alcuni vetri dell’ingresso rotti. Durante la notte, nel corso dell’incursione dei malviventi, è stata aperta la dispensa e rubato il cibo destinato alla merenda dei bambini.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno già fatto un sopralluogo. L’asilo, che oggi è rimasto chiuso per effettuare un’accurata igienizzazione degli ambienti, riaprirà regolarmente domani. La struttura scolastica negli ultimi anni è stata più volte presa di mira dai ladri.