Caduta di “stile Juve”: tutti si complimentano con il Napoli, dai bianconeri una frecciatina | FOTO

Uno scudetto vinto con 5 giornate d’anticipo, con 80 punti complessivi e 15 ancora in ballo, il miglior attacco (69 gol), la miglior difesa (23 gol), un distacco che attualmente segna 16 punti sulla seconda, il secondo miglior rendimento casalingo (con una gara da giocare, in caso di vittoria sarebbe il primo) e il miglior rendimento esterno. Sono questi i numeri che certificano il trionfo del Napoli nel campionato di Serie A 2022-2023.

Una vittoria per la quale gli azzurri hanno incassato i complimenti provenienti da ogni parte del mondo. Anche le big di Serie A hanno twittato i loro omaggi ai ragazzi di Spalletti. Il Milan ha parlato di “Grande traguardo raggiunto” e di “Scudetto meritato“. L’Inter si è congratulata con il club e il suo ex allenatore Luciano Spalletti, nonostante i trascorsi fra luci e ombre.

Anche la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, dettosi pronto a rinviare il più possibile la festa dei partenopei, si è complimentata con gli azzurri per la vittoria del 3° scudetto.

La Juventus, invece, ha ben pensato che sarebbe stato il momento più opportuno per scoccare una frecciatina. Messo da parte il famoso “stile Juve“, i bianconeri hanno twittato: “visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci“. Nella festa di Osimhen e compagni, la Juventus non ha potuto fare a meno di sottolineare i 9 scudetti consecutivi vinti in passato, 4 dei quali vinti proprio con il Napoli secondo (2012-2013, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019).

Recentemente, a proposito di scudetti, furioso nel finale di Juventus-Napoli, Massimiliano Allegri aveva esclamato: “bellissimo oh, meno male siete riusciti a vincere almeno uno scudetto“. Chissà che dalle parti di Torino, sponda bianconera, questo scudetto abbia bruciato un po’ troppo.