Inzaghi a pranzo da Frankie: cosa mangia? Moduli e tiri in porta. Con sorpresa finale | VIDEO

“Mangiarsi i gol?”. No, non era sua abitudine. Lui, quando giocava, i gol li faceva. Ora allena ma, anche quando si tratta di pranzare, fa tutto meno che mangiare. Mister Inzaghi è stato intravisto in pausa pranzo da “Frankie Fermata Gastronomica”. Avrebbe dovuto parlare un po’ di sé, vorrebbe magari “mangiarsi il mondo” in vista di questo rush finale o magari vorrebbe che i suoi calciatori si “mangiassero” meno gol.

Alla fine, però, l’unica cosa che ha mangiato sono stati i moduli e i tiri in porta. “I moduli non fanno la differenza, l’obiettivo è dominare”. “Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare”. “Non si tratta di mangiare, ma i nostri attaccanti hanno fatto 47 tiri in porta”. Insomma, il mister non ne vuole sapere di ordinare, ma parla solo di calcio. Fino alla sfinimento. Fino a quando arriva anche un cameriere a chiedergli cosa ordinare per pranzo: “cosa desidero? Desidero che ci sia più giustizia sul campo, perché non è facile quando il loro portiere è il migliore in campo”. E vabbè, e allora niente, non c’è nulla da fare.

Solo all’ultimo, “richiamato” da Benvenuto Marra, il mister ha uno scatto e si “trasforma” improvvisamente. In chi? Scopriamolo dal video qui di seguito.