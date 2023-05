StrettoWeb

di Alessandro Martelli – Ho letto che si vorrebbe emettere un bando per decidere a chi intitolare il Ponte sullo Stretto di Messina. Sentiti anche alcuni amici, suggerisco che lo sia a Paolo Borsellino, a Giovanni Falcone (non dimenticando sua moglie Francesca Morvillo e tutti gli agenti di scorta), ad Antonino Scopelliti (ucciso a Villa San Giovanni dalla mafia e dalla ‘ndrangheta nel 1991), ed a tutti gli altri eroi che hanno combattuto i suddetti criminali, pagando il loro coraggio con la vita.

Spero che almeno questa mia proposta sul ponte non susciti sterili polemiche (dato che non sto discutendo qui se fare o no il ponte, né se si farà davvero o si continuerà a non farlo, né su come farlo). Sarei lieto se solo i mafiosi ed i loro degni amici della ‘ndrangheta fossero contrari alla mia proposta.